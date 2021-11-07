За прошедшие сутки, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС). Вблизи Зайцева враг открывал огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Болотене кафиры задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17. На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь. По состоянию на 7 часов утра, 7 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.