В Украине за прошедшие сутки подтвердили 17 419 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в сутки в Одесской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава. За сутки госпитализировали 5652 человека; летальных исходов – 449; выздоровели – 8 520 человек. Протестовали методом ПЦР 45 120 человек, методом ИФА – 11 802, экспресс-тестами – 39 678. Больше всего случаев в сутки в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Хмельницкой областях. За все время пандемии в Украине заболели 3 075 433 человека; выздоровели – 2 512 756 человек; летальных исходов – 72 084.