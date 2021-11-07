В Украине идет резкое похолодание. На следующей неделе сильно опустится температура воздуха. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр. Значительное похолодание придет 9 ноября. Несмотря на то, что дожди накроют полУкраины, еще и температура воздуха опустится. На западе днем ожидается +2+10, ночью 0+3. В северных областях прогнозируется днем +2+4, а ночью 0+2. В восточных – днем +5+9, а ночью +3+7. На юге днем будет +7+10, а ночью +4+8. В центральных областях днем +3+8, а ночью +1+6. Подобная погода продержится несколько дней.