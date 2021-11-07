Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирует $75 млн в облигации НЭК "Укрэнерго" для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз банка. "Европейский банк реконструкции и развития инвестирует $75 млн в облигации на $825 млн, связанные с устойчивым развитием и выпущенные НЭК "Укрэнерго" в попытке разрешить платежный кризис, охвативший сектор возобновляемой энергетики страны", — отмечается в пресс-релизе. При этом отмечается, что первые облигации с привязкой к устойчивому развитию, выпущенные украинской компанией, и участие ЕБРР в качестве основного инвестора обеспечило комфорт другим институциональным инвесторам, еще более расширив участие на рынке. Согласно сообщению, поступления от размещения облигаций возместят всю задолженность по платежам перед производителями возобновляемой энергии. "Эти инвестиции помогут восстановить доверие к украинскому сектору возобновляемых источников энергии и повысят доверие частных инвесторов и финансистов, проложив путь столь необходимым инвестициям для поддержания перехода страны к "зеленой" экономике", — акцентирует ЕБРР. По словам управляющего директора ЕБРР Маттео Патрони по Восточной Европе и Кавказу, Украине необходимо больше мощностей возобновляемых источников энергии для достижения целей декарбонизации, несмотря на то, что она уже имеет 8,5 ГВт ВИЭ-генерации, а в отрасль привлечено EUR11 млрд внутренних и иностранных инвестиций. "Это соглашение позволит продолжить развитие отрасли возобновляемого поколения. ЕБРР гордится тем, что играет ключевую роль в решении сложной ситуации в этом секторе и помогает Украине продемонстрировать устойчивость, стабильность и предсказуемость своего инвестиционного климата", — подчеркнул Патроне. В то же время директор ЕБРР, глава Energy Europe Гжегож Зелински отметил, что это знаковые облигации во всем. "Они прокладывают путь для развития большего количества возобновляемых источников энергии с помощью конкурентных аукционов или других инновационных коммерческих механизмов, что в конечном счете обеспечит значительно более дешевую и более чистую электроэнергию для Украины в будущем", — пояснил он. Согласно последним данным ГП "гарантированный покупатель", получающий от "Укрэнерго" компенсацию разницы между "зеленым" тарифом и рыночной ценой Е/Е в рамках ПСО, по состоянию на 25 октября 2021 г. уровень расчетов с ВИЭ-генерацией за прошлый год составляет в среднем 69%, в частности, за январь-март и август-декабрь — 100% оплата, апрель — 96%, май — 8,7%, июнь — 6%, июль — 5%, за "зеленую" Е/Е В 2020 году всего уплачено с 4 млрд грн, долг за 2020 год составляет около 15 млрд грн. Уровень расчетов за 2021 год следующий: январь-апрель – 93%, май – 73%, июнь – 70%, июль – 67%, август – 72%, сентябрь – 41%, октябрь (20 дней) – 46%. Как сообщалось, "Укрэнерго" планировало выпуск облигаций на сумму 500 млн евро с пятилетним сроком погашения для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за 2020 год осенью текущего года. Позже глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий допустил, что объем выпуска облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией может быть увеличен, например, до EUR600 млн, если спецобязательства по оплате "зеленой" электроэнергии не будут сбалансированы в текущем году. Представители отрасли отмечали, что целесообразно было бы предусмотреть объем выпуска облигаций на уровне 22-24 млрд грн, учитывая долги текущего года.