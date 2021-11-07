Бывшая участница Холостяка 11 Елизавета Крутикова показала, на что способно сильное женское тело. Девушка взлетела в восьмиугольнике "под купол" и создала там невероятное. Смотрите на Lite как девушка, недооцененная холостяком Михаилом Заливако, поразила украинцев. Елизавета Крутикова с детства занимается воздушной гимнастикой. Она из маленького города Запорожской области, где и совершила первые шаги в спорте в местном ДК. В этот раз Лиза пришла демонстрировать предел своих возможностей на шоу "Украина имеет талант". Она поднялась в небо без всякой страховки, вытворяя там невероятные трюки, заставившие замирать сердца зрителей и судей проекта. В финале номера девушка повисла на одной ноге, сделав воздушный шпагат.

Фото: Лиза Крутикова (instagram.com/elkrutikova) Конечно же судьи не могли сказать другое слово, кроме "Да!" А зрители стоя скандировали "Молодец!". Ксения Мишина сказала, что сейчас Холостяк Михаил Заливако "кусает локти", ведь Лиза невероятно красивая и сексуальная девушка. Что известно о Елизавете Крутиковой На проект "Холостяк" пришла, когда ей было 24 года. Она приехала из города Днепрорудное в Запорожскую область. Лиза окончила цирковую академию в Киеве. Она выступала перед принцессой Монако в Монте-Карло, гастролировала по миру, работала в Америке. Проект "Холостяк" Крутикова бросила в 6 выпуске. Сейчас девушка влюблена и счастлива, много путешествует с любимым человеком, кроме того она успешный блоггер с более чем 80 тысячами корреспондентов в Instagram.

Фото: Елизавета Крутикова с любимым (instagram.com/elkrutikova) Кстати, шоу "Украина имеет талант" возобновилось после четырех лет перерыва. В новом, десятом сезоне одаренных украинцев оценивают судьи Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот. В эфир вышло уже три выпуска. Его показывают субботами по каналу СТБ. В этом выпуске также своими талантами с украинцами делилась единственная рэп-учительница страны, прославившаяся своими роликами о биологии.