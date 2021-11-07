Подцепить паразитов можно где угодно и когда угодно. Иногда даже соблюдение элементарных правил гигиены не помогает человеку избежать заражения. Глисты могут быть в почве, в песке и даже в самых простых продуктах. Какие паразиты могут атаковать человека и какие сигналы об этом подает организм – читайте ниже. Какие глисты чаще всего атакуют организм человека: Круглые гельминты Ленточные глисты Острие Хлыстовики Анкилостомы Какие признаки говорят о глистах в организме Расстройство желудка Частые и хронические нарушения желудка при нормальном и здоровом питании – сигнал о паразитах в организме. Это могут быть расстройства, сопровождающиеся болями, газообразованием и вздутием живота. Зуд Некоторые виды паразитов могут вызвать зуд в интимных местах – это острицы. Выглядят эти паразиты как крохотные белые ниточки и живут в кишечнике. Свои яйца самки остриц откладывают в анальном отверстии, что и вызывает сильный зуд. Дизентерия Эту неприятность очень легко можно подцепить в тропических странах, вызывая дизентерию паразиты и бактерии. Наиболее частые симптомы дизентерии: рвота со слизью или кровью, внезапное повышение температуры, боль в животе, потеря аппетита, усталость и обезвоживание. Усталость и головокружение Паразиты питаются всеми питательными веществами, попадающими в организм. А значит, они воруют все эти вещества и витамины у человека. Это приводит к постоянной усталости и головокружениям, поскольку организму не хватает питательных веществ. Есть глисты, которые живут в слизистой тонкой кишки, и они фактически не дают организму получать питательные вещества из пищи. Кроме того, есть виды глистов, вызывающие головокружение, боли в мышцах и крапивницу. Первый признак таких паразитов – потеря веса. Тошнота и рвота Тошнота и рвота в течение длительного времени без объективных причин – еще один признак того, что ваш организм увлекли паразиты. Чаще всего такие симптомы вызывают глисты, живущие в пищеварительной системе. Психические нарушения Исследования показывают, что некоторые паразиты могут вызвать нарушения психики, при которых человек становится агрессивным. Обычно заражение происходит в результате употребления мяса или некачественной воды. Например, токсоплазмоз может вызвать психическое нарушение с внезапными и немотивированными приступами агрессии. Воспаление кишечника Паразиты ингибируют иммунитет человека и делают его более восприимчивым к различным инфекциям. Они пытаются подавить иммунную систему своего хозяина, чтобы увлечь как можно больше органов человека для собственного размножения. Это приводит к тому, что повышается риск развития разных воспалений, поскольку иммунная система пытается избавиться от паразитов. Аллергия Иногда аллергические реакции вызывают не внешние факторы, а внутренние паразиты. Есть виды глистов, которые могут вызвать аллергические реакции – кашель, чихание, расстройства желудка и сыпь на коже. Кандидоз Между некоторыми видами паразитов и грибками семейства кандида есть связь – глисты могут спровоцировать кандидозы. Такая реакция может быть у популярного паразита – грибок кандида Белая. Он появляется в основном после некоторых видов питания, в том числе после употребления воды с хлором или после употребления антибиотиков. Баланс микробов в организме нарушается, и паразиты в организме заносят кандиду. Раны во рту Одна из причин стоматита (мелкие и болезненные язвы во рту) – это вызываемый дисбаланс кишечной микрофлоры, в том числе и глистами. Если стоматит появляется довольно часто, это повод обратиться к врачу и сдать анализы на паразитов. Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал о симптомах глистов у ребенка. А также рассказывали о том, что названы неочевидные признаки сердечного приступа.