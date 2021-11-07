Организм человека в зимний период требует много витаминов. А в сливах много полезных микроэлементов. Также фрукты можно добавлять в десерты и даже в мясные блюда. Также, кому лучше отказаться от слив, рассказала диетология Светлана Фус на своей странице в Instagram. Почему сливы полезны По словам специалиста, они содержат активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, придающие им фиолетовый оттенок. Важно, что все полезные свойства плода сохраняются и после переработки. Также в состав фрукта входит: Витамин C; Провитамин А; Фруктоза и сахароза; Пищевые волокна; органические кислоты; Азотистые, дубильные вещества; Макро- и микроэлементы. Кроме того, основное полезное свойство сливы – мягкое очищение кишечника и нормализация деятельности желудочно-кишечного тракта. Также слива может возбуждать аппетит. "На день можно съедать 3-4 сливы, если есть склонность к диарее – не больше двух", — написала Фус. Кому лучше не есть фрукт Чрезмерное употребление слив может представлять опасность для здорового человека. В частности, это может отличаться диареей, повышение кислотности в желудке, появление изжоги. Диетология рассказала, что сливы противопоказаны: с сахарным диабетом и ожирением из-за высокого уровня глюкозы и фруктозы в продукте; противопоказания в период обострения гастрита с повышенным уровнем кислотности; кормящих мам, потому что употребление сливы может спровоцировать диарею и колики у младенцев Ранее сообщалось, что врач назвала 10 продуктов, которые помогут держать уровень инсулина под контролем. Также недавно мы писали, что врач назвал незаменимый для здоровья элемент.