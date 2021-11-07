Глобальное потепление может привести к тому, что некоторые государства просто перестанут существовать, если человечество не остановит процесс беспощадного уничтожения природы. Об этом заявила координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network Пелениза Алофа. Изменения климата, утверждает эксперт, станут причиной еще более быстрого таяния ледников и повышения уровня моря. В итоге это может привести к уничтожению таких островных государств, как Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова. Все они расположены в Тихом океане и просто могут оказаться под водой. На территории этих государств проживает более 150 тысяч человек. "Как человек, живущий на островах Кирибати, потери и ущерб от изменения климата сейчас являются постоянной особенностью нашей жизни… Речь идет не о разовом событии или к катастрофе. Речь идет о повышении уровня моря, которое грозит полностью поглотить наши дома", — заявила Пелениза Алофа. Для справки: Республика Кирибати – тихоокеанское государство, расположенное в Микронезии и Полинезии. В нее входят 33 маленьких атолла (из которых 20 безлюдны). Население – около 100 тысяч человек. Тувалу – тихоокеанское государство в Полинезии. Она расположена на 5 атоллах и 4 островах. Население – около 11 тысяч человек. Республика Маршалловы острова – тихоокеанское государство в Микронезии, ассоциированное с США. Расположена на 29 атоллах и 5 островах архипелага. Население – около 57 тысяч человек.

Фото: слева направо: Кирибати, Тувалу, Маршалловы Острова (wikipedia) Ранее климатолог также предупредила, что глобальные перемены приведут к тому, что в Украине навсегда изменится погода.