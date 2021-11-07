В ближайшей неделе ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,95 грн., а наличный доллар в банках может торговаться около 25,9/26,1 грн. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. Как отметил аналитик, за прошлую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-0,7%. Так, с пятницы по пятницу устанавливаемый НБУ официальный курс доллара США снизился с 26,33 до 26,19 грн (-0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдиллинг", за это же время снизились с 26,26/26,28 до 26,10/26,12 грн (-0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,25/26,43 до 26,08/26,27 грн (-0,7%/-0,6%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%. Аналитик напомнил, что международные резервы Украины выросли в октябре на 949 млн. долларов на 3,3% и составили 29,7 млрд. долларов. Рост резервов произошел благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и покупке валюты Нацбанком на межбанке. В частности, валютные поступления в пользу правительства составили 1,14 млрд долларов, в том числе 588,7 млн евро – транш от Европейской комиссии. Также резервы пополнились на 431,9 млн. долларов от размещения ОВГЗ. По данным регулятора, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,9 месяца импорта, что достаточно для выполнения обязательства Украины и текущих операций правительства и Нацбанка. Напомним, в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год зафиксирован курс гривны к доллару на уровне 28,6-28,7 грн/доллар.