Автомобильная аптечка – обязательный атрибут в каждой машине. За ее отсутствие водитель несет ответственность, а также за то, что в ней находится и какой у препаратов срок годности. Что же должно быть обязательно в автомобильной аптечке – читайте в Styler. В Законе "О Национальной полиции" отмечено, что останавливать автомобиль для проверки аптечки и огнетушителя инспекторы не должны. Но проверить их наличие, комплектность или срок годности могут и при остановке по другим причинам. Штрафы могут получить только водители, которые перевозят пассажиров – от 680 гривен. (ч. 2 ст. 121 КУоАП) Бывает так, что полиция квалифицирует отсутствие аптечки как нарушение ч.1. ст. 121 Кодекса Украины по административным нарушениям. Но эта статья об ответственности водителя за управление автомобиля с техническими неисправностями и его эксплуатация запрещена. Однако аптечка выручает в сложных ситуациях водителей, пассажиров, других участников дорожного движения и просто незаменима в ситуации с ДТП. Что именно должно быть в автомобильной аптечке, регулируется нормами ДСТУ 3961-2000 "Аптечка медицинская автомобильная". Набор №1 жгут для остановки кровотечения – 1 шт. – эластичный бинт (5 м х 10 см) — 1 шт.- Бинт марлевый стерильный – (5 м х 10 см) – 2 шт. — 1 шт. — Бинт марлевый нестерильный — (5 м х 5 см) — 1 шт. — Бинт марлевый нестерильный — (7 м х 14 см) — 1 шт. ) – 2 шт. – полоски на гелевой основе с антимикробным действием полигексаметилен гуанидин гидрохлорида (или заменители) (10 см х 50 см) – 2 шт. – салфетки кровоостанавливающие с фурагином (или его заменители) (6 см х 10 см) – 2 шт. шт. — салфетки стерильные (6 см х 10 см) — 6 шт. — пакет перевязочный стерильный — 1 шт. — ножницы парамедицинские — 1 шт. ) — 1 шт.- гелевая повязка для ожогов – 1 шт. Набор №2 пленка (клапан) для проведения искусственного вентилирования легких — 1 шт. — Перчатки медицинские № 8 из полиэтилена, комплект — 1 шт. 2 шт. При необходимости водители могут добавить в аптечки простейшие препараты: обезболивающее, от расстройства желудка, давления и сердечные. Напомним, ранее мы писали о том, как по звукам определить неисправность автомобиля. А также рассказывали, что в Украине с 1 ноября изменились правила дорожного движения.