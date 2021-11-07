Часть украинцев сможет получать дополнительные выплаты, минимальный размер которых составит 7800 грн в месяц. Кого это коснется – читайте ниже в нашем материале Styler . О назначении доплат рассказал по итогам одного из заседаний правительства премьер-министр Денис Шмигаль. Кому назначат доплаты и когда? Речь в заявлении главы Кабмина идет о родственниках погибших в зоне проведения АТО/ООС украинцев, отдавших свою жизнь за страну. "Защитить людей, чьи родные погибли, защищая независимость и суверенитет Украины, – обязанность государства", – заявил Шмигаль. Выплаты в размере 7800 гривен установлены с 1 января 2022 года и получат их более двух тысяч украинцев. При этом речь идет о "каждом из нетрудоспособных родителей, жене (муже) защитникам, погибшим". Если у семьи несколько таких родственников, выплаты получит каждый Премьер уточнил, что адресная помощь к пенсии будет предоставляться им независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи. Раньше мы писали, кто из украинцев может подавать на повышение выплат и как это сделать. Также сообщалось, что 1,5 миллиона украинцев начнут получать дополнительные деньги уже в 2021 году.