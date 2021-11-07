В последние два дня российские вооруженные формирования активно использовали свои БПЛА для атаки позиций Вооруженных сил Украины. Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня совершили их сброс на украинские позиции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщения украинской делегации в ТКХ. Вчера боевики использовали беспилотник по направлению н.п. Болотене (22 км северо-восточнее Луганска). Один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ. Сегодня: на направлениях Саханка – Водяное, Пикузы – Гнутово использовали еще два. "Украинская делегация отмечает, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и Дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22.07.20 г., которые системно и грубо нарушают оккупационные войска", — говорится в заявлении.