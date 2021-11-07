Надя Дорофеева попала в больницу в Египте после того, как ей неожиданно плохо перед самым выходом на сцену. Об этом сообщили в Instagram-стороз певицы, а фан-страницы раскрыли детали. Случилось это 6 ноября, где именно должен был состояться концерт — не сообщается. Известно, что недавно звезда вместе с мужем Владимиром Дантесом отдыхала в Португалии, а затем уехала с концертами в Египет. "В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы DOROFEEVA, концерт, запланированный на сегодняшний день, 6.11.21, к сожалению, не состоится. На данный момент она находится в госпитале и проходит обследование", — говорится в сообщении. На фан-странице уточнили, что команда певицы уже была готова выходить на сцену, но произошло что-то серьезное. "Надю Дорофееву госпитализировали. Ждем новостей, надеемся на лучшее. Концерт в Египте перенесен на неопределенный срок", — добавили фаны.

Скрин: Надя Дорофеева попала в больницу в Египте (instagram.com/its.dorofeeva, instagram.com/nadyadorofeeva) Ранее Надя Дорофеева призналась, что четыре года назад удалила фиброаденому – доброкачественную опухоль молочной железы. Все время она скрывала шрам на груди, но недавно, во Всемирный день без бюстгальтера, решила показать его.