Фонд ЮНИСЕФ доставил в Украину еще 2930300 доз вакцины от коронавируса производства компании Moderna. Эта партия пришла бесплатно в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. В рамках инициативы COVAX в Украину поступило 7 415 810 доз вакцин различных производителей, в частности Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac. Как отмечают в ЮНИСЕФе, поставки вакцин от COVAX продолжатся.

Хранение и логистику вакцины Moderna, полученной от COVAX, с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает американское агентство USAID. "Государство сделало все для того, чтобы украинцы имели возможность вакцинироваться и даже выбирать вакцины. Moderna — это четвертая вакцина, которая доступна в Украине для прививки от COVID-19. Спасибо международным партнерам за системную поддержку и совместное стремление победить пандемию", — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Главный санитарный врач Игорь Кузин называл вполне реальной возможность производства вакцины Moderna на территории Украины.