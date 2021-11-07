В восьмом выпуске реалити "Холостяк 2" Злата Огневич устроила романтику сразу с несколькими участниками и попрощалась с одним из мужчин. Так, среди счастливчиков, которым представилась возможность побыть наедине со Златой и провести с ней день, оказался бизнесмен Андрей Задворный. Парочка целовалась и обнималась уже на третьем свидании подряд, а вот на Церемонии роз мужчины ждала настоящее испытание – на большом экране он, как и его соперники, увидел романтические моменты с другими участниками. На личной странице в Instagram Андрей подлился своими переживаниями. Мужчина признался, что искренне верит в окриливающую любовь. Он не скрывает, что влюбился в Злату. Более того – сказал ей об этом в глаза. Но чувство Андрея омрачает тот факт, что на проекте есть другие мужчины, с каждым из которых у девушки своя личная история. Ревность и невозможность быть тем единственным огорчали мужчину.

Андрею сложно справиться с ревностью на проекте (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii) "По идее, я же должен быть очень счастлив – я хожу с любимой девушкой на свидание, мы переживаем самые яркие эмоции вместе с ней. Но это сегодня. А завтра… а то же самое, только с кем-нибудь еще", — отметил он. Мужчина решил провести печальную аналогию, известную каждому. "У меня не осталось в живых бабушек и дедушек. Мы все знаем, что наши бабушки и дедушки не вечны, мы знаем, что они уйдут. Мы знаем это наверняка, но когда они идут, мы плачем, скучаем. Потому что чувства не рациональны , им нельзя объяснить что-либо логикой и просто успокоить", — сделал сравнение он. Параллельные love story Златы с конкурентами беспокоили Андрея и не давали до конца поверить в то, что то, что именно их история – не игра. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Андрей Задворный (@zadvornyi_andrii) ⠀"За эти 2 недели у меня произошел тектонический сдвиг в отношениях со Златой. Мне кажется, что между нами происходит несколько особенное, когда мы вдвоем. Поэтому меня не покидает надежда", — оптимистично завершил свой рассказ о личных переживаниях бизнесмен. Также Андрей сравнил Церемонию роз с новым видом нервно-паралитического оружия, а подвешенное состояние – привычным ощущением на проекте. Напомним, что ранее выбывший в восьмом эпизоде участник "Холостячки 2" Олег Плахотнюк рассказал о своих чувствах к Злате Огневич и личных переживаниях.