Дальнейшая работа нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России – под вопросом. Встречи в формате не проводились уже год. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал Дом. "Сам нормандский формат, его продолжение — под большим вопросом. Никак не могут договориться по поводу следующего саммита в нормандском формате на самом высоком уровне, даже министры пока не встречаются", — заявил он. По его словам, и политическая часть, политический порядок нормандского формата под большим вопросом, в том числе и экология. "Пока ответа нет, хотя это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в нормандском формате", — объяснил Никифоров. Ранее глава МИД Украины заявил, что Лавров продолжает избегать встреч в нормандском формате. Напомним, что Лавров объяснил, почему РФ отказывается от нормандской встречи. По версии РФ, не исполнены предварительные договоренности.