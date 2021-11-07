Рождественский пост начнется 28 ноября 2021 года и закончится через сорок дней, 6 января 2022-го, в сочельник, который мы будем отмечать традиционными двенадцатью постными блюдами. Что можно и нельзя делать в это время – читайте в материале Styler . Пост – это не только ограничение в питании Во время поста, непременно, следует отрешиться от ряда товаров: молочного, мяса яиц. Но не только. Это период смирения, размышлений, положительных мыслей. Во время поста запрещается курить, пить алкоголь, злословить, посещать развлекательные мероприятия, испытывать негативные эмоции, завидовать, гневиться, оскорблять людей. Главная задача Рождественского поста – смирение плоти для возможности духовного очищения. В это время следует быть добрым, терпимым, простить старые обиды, задуматься о своих ошибках, исправить их, доброжелательно относиться к близким. Питание на Рождественский пост Блюда должны быть максимально простыми, диетическими, растительными. В меню должно быть больше растительного белка, чтобы компенсировать животное. Можно добавлять грибы, орехи, бобовые. А вот соленьями, острыми, маринованными блюдами лучше не злоупотреблять. Просто, чтобы в дни очищения не спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Кому нельзя соблюдать пост Больным с желудочными проблемами, диабетом, онкологическими и некоторыми другими заболеваниями не следует соблюдать ограничения по питанию. Если вы восстанавливаетесь после болезни, лучше упустите пост в этот раз. Дети до 7 лет и беременные женщины освобождены от необходимости соблюдать пост. Пост может иметь несколько степеней строгости: полный отказ от пищи, как дань потому, что в течение 40 дней Иисус Христос не пробовал никакой пищи; горячая еда с добавлением растительного масла или без нее; употребление рыбы, но только в определенные дни; сухое едение, когда в пищу употребляются продукты без термической обработки и добавления масла. В дни поста есть определенные послабления Есть специальный календарь, по которому можно продумывать свое меню. Некоторые дни в нем – суровые, а в некоторые допускаются послабления, когда можно есть рыбу, и даже выпить немного вина. Совершенно отказаться нужно от таких продуктов: любое мясо, даже куриное, яйцо, молочные продукты, куда входят творог, сметана и сливочное масло, алкоголь (кроме вина в некоторые дни). Смотрите ниже календарь питания на Рождественский пост 2021-2022.

Фото: sytayasemya Ранее мы писали, какие важные праздники украинцы отметят в ноябре 2021 по церковному календарю.