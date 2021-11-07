Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб. Шевченко теперь будет тренировать игроков "Дженоа". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление клуба. "Андрей Шевченко — новый тренер "Дженоа". Рад приветствовать, мистер", — заявил клуб на своей странице в Twitter. Как сообщается на сайте клуба, согласно заключенному контракту, Шевченко будет возглавлять "Дженоа" до 30 июня 2024 года. "CFC "Дженоа" и 777 Partners тепло приветствуют господина Шевченко и желают ему плодотворной работы во главе старейшего клуба Италии", — говорится в сообщении на сайте клуба. Как известно, последним местом работы Шевченка была сборная Украины, с которой он дошел до четвертьфинала Евро-2020. Шевченко покинул сборную 1 августа после окончания контракта.