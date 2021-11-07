В России оценили ситуацию в Черном море. Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что корабли, входящие в Черное море с высокоточным оружием большой дальности США, НАТО и других нечерноморских стран пытаются проверить защиту Черноморского побережья и юга России. Об этом он заявил в эфире российского телеканала, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС. По его словам, в любой момент возможны любые провокации, "как это было недавно с британским судном". "Но если говорить еще точнее, то конечно это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны", — сказал министр. Шойгу подчеркнул, что "они в этом не одиноки, в таких проверках и таких походах". "Далее у них, я так понимаю, ждут учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим обучение и будем проводить", — заявил глава Минобороны.