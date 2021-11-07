Настя Каменских умеет быть очаровательной на сцене и в жизни. Звезда признается, что обожает менять наряды и экспериментировать с имиджем и стилем. Она – настоящий шопоголик. Даже во время недавней поездки в Дубай с Потапом знаменитость не отказала себе в удовольствии совершить набег на местные бутики! В этот раз артистка поражала своим внешним видом при появлении на экране в популярной ТВ-программе. Так, на странице в Instagram она показала свой образ со второго сезона гипершоу "Маска" на канале "Украина". На фото она предстала в блестящем аметистовом платье с рюшами с прозрачной вставкой в области декольте. Также Настя сменила прическу – она красовалась с идеально прямым каре в цвете пепельный блонд. Яркий макияж сделал образ красавицы еще более выразительным – скульптурное лицо с бронзером и хйлайтером, четко очерченный конур губ и безобразная трендовая помада, отчетливо приподнятые глаза с длинными ресницами.

Настя Каменских поразила переменами в облике (фото: instagram.com/kamenskux) Поклонники оценили новый имидж певицы. К слову, ее даже спутали со звездой реалити, светской львицей и бизнесвумен Ким Кардашьян. Очень красиво с таким цветом Неудачное платье, полное Вам подходит блонд Я думала, это Ким Кардашьян Очень круто Чудесная. Цвет волос — бомба Цвет волос прикольный Королева Вау, какое платье Напомним, что раньше Настя Каменских в коротких шортах показала, как гуляла по Шарм-эль-Шейху.