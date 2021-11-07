Танцы со звездами 2021 года уверенно приближаются к финальным эфирам, где битва на паркете будет по-настоящему горячей. Сейчас в проекте осталось пять пар из четырнадцати. И вылететь после нового выпуска может каждый. У кого меньше всего шансов остаться на четвертьфинал – читайте ниже в материале Styler. Согласно прогнозу одного из букмекерских сайтов, больше всего шансов на вылет на этот раз у актера Константина Войтенка, на втором месте его коллега Артур Логай. Третье место в списке звезд, на которых делают меньше ставок, — Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA. Предчетвертьфинальный рейтинг выглядит так: Константин Войтенко 7.00 Артур Логай 5.00 Александра Зарицкая 3.00 Ольга Харлан 4.00 Дмитрий Каднай 2.00 Букмекеры прогнозируют, что именно между певцом Дмитрием Каднаем и фехтовальщицей Ольгой Харлан разразится финальная битва за кубок победителя. Кто уже оттанцевал на проекте В прошлом эфире неделю назад шоу покинул скандальный Коля Бочаров, которого мы все знаем под псевдо MELOVIN, и его партнер Лиза Русина. А еще раньше из "Танцев" вылетела певица, которой прочили большой успех на шоу, — Евгения Власова вместе с не менее звездным хореографом Максом Леоновым. Сошли с дистанции и такие звезды: артисты Джамала, Lida Lee, Фагот, актер-стриптизер Алексей Суровцев, каратист Станислав Горуна, а также юмористы Александра Машлятина, Иван Люленов и Анастасия Оруджева. Настя ушла из-за серьезной травмы – разрыв связок. На паркет 7 ноября выйдут пять пар: Актер Артур Логай и Анна Карелина Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук Ранее мы писали, что Евгения Власова сделала ряд откровенных признаний на "Танцах со звездами".