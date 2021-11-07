Двадцать пять членов террористической группировки ИГИЛ сдались правоохранителям на востоке Афганистана. Это уже вторая большая группа боевиков, добровольно сдавшихся властям в провинции Кандагар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа. "В общей сложности 25 боевиков, связанных с радикальной группировкой ИГИЛ, сложили оружие и сдались властям в Джалалабаде в субботу", — говорится в сообщении. Один из бывших террористов публично призвал других боевиков прекратить бои и поддержать усилия по установлению мира в Афганистане.