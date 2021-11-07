В Афганистане четырех женщин обнаружили убитыми в северном городе Мазари-Шариф после телефонного звонка с предложением "присоединиться к эвакуационному рейсу". Одной из жертв была активистка по правам женщин и преподаватель университета Фрозан Сафи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24. Тела были обнаружены в одном из домов в пределах населённого пункта. В связи с инцидентом арестовали двух человек. "Задержанные на допросе признались, что женщины пригласили в дом именно они. Продолжается расследование, дело передано в суд", — указал представитель афганского Министерства внутренних дел талибов Кари Сайеда Хости. Трое собеседников, пожелавших остаться анонимными, слышали, что женщинам звонили с приглашением присоединиться к эвакуационному рейсу. В последний раз погибших видели живыми, когда они садились в автомобиль. "Я знала одну из этих женщин, Фрозан Сафи. Она была очень известна в городе активисткой среди женщин", — рассказала на условиях анонимности сотрудница международной организации. Три недели назад ей тоже звонил неизвестный с предложением помочь добраться до безопасного места за границей. "Он знал всю информацию обо мне, попросил меня прислать документы, хотел, чтобы я заполнила анкету, притворялся должностным лицом из моего офиса, ответственным за предоставление информации США для моей эвакуации", — вспомнила она. Женщина добавила, что звонок показался ей подозрительным и заблокировала контакт. "Мне уже было страшно. Я постоянно боюсь, что кто-то подойдет ко мне, отвезет куда-нибудь и пристрелит", — поделилась собеседница.