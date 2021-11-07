В Варшаве (Польша) тысячи людей вышли на акцию протеста в память о погибшей Изабелле. Она умерла в результате септического шока в больнице, поскольку ее лишили права сделать аборт. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW. Масштабные протесты прошли в 40 городах страны, в том числе в Варшаве. Изабелла умерла в сентябре, но о ее смерти стало широко известно в Польше только на прошлой неделе. Медики в больнице оттягивали прерывание беременности, несмотря на то, что плод имел дефекты, включая недостаток амниотической жидкости, что было несовместимо с жизнью. Издание пишет, что Изабелла стала первой жертвой почти полного запрета абортов в стране. У умершей остались 9-летний ребенок и мужчина. После смерти Изабеллы в больнице Пщины отстранили двух врачей, а прокуратура города начала расследование. Польские власти отвергают обвинения в смерти женщины из-за законодательных ограничений в отношении абортов. В январе 2021 года в Польше вступил в силу почти полный запрет на аборты. Аборт возможен только в случае изнасилования или инцеста или при опасности для жизни или здоровья матери.