Невакцинированные украинцы уже завтра начнут отстранять от работы. Норма начнет действовать с 8 ноября 2021г. Соответствующее решение принял Кабмин, сообщает РБК-Украина. Документом поручается руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранение от работы (выполнения работ) работников и государственных служащих, обязательность профилактических прививок против СOVID-19 которых определена перечнем и отказываются или уклоняются от проведения таких обязательных профилактических прививок. против СOVID-19 Это не касается тех лиц, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению таких профилактических прививок против СOVID-19 и предоставили медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, выданное учреждением здравоохранения. Прививки должны сделать сотрудники: работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений; заведений высшего, послевузовского, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, заведений специального образования и заведений независимо от типа и формы собственности. Отстранение работников и государственных служащих осуществляется путем издания приказа или распоряжения руководителя государственного органа (государственной службы) или предприятия, учреждения, организации с обязательным доведением его до сведения отстраняющимся лицам. Кроме того, Минздрав подготовил дополнение к перечню профессий для обязательной вакцинации. Этот приказ пока не вступил в силу. Предлагается дополнить список работниками: предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; учреждений, предоставляющих социальные услуги учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений; предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4 марта 2015 № 83.