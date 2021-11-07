Комнатное растение декабрист, а по научному зигокактусу Шлюмбергера украшает подоконник многих из нас. В народе цветок также называют рождественником, ведь он зацветает именно зимой – к новогодним праздникам. С растением связано много примет и предрассудков, а также логических объяснений, почему с ним нужно быть осторожнее. Об этом пишет Na-zemle. "Мужегон" и опасен для астматиков Декабрист называют "мужегоном". Считается, что девушка, имеющая дома рождественский, не сможет быть успешной в отношениях. Даже если в доме появится мужчина, союз будет несчастлив. Декабрист не ядовит, и не вызывает аллергии. Но вот астматикам следует быть осторожнее с ним. Ученые выяснили, что несколько декабристов в одном помещении способны затруднять дыхание у больных астмой. Лучше беречь растение от домашних животных, которые могут погрызть листву. Это грозит расстройством пищеварения для вашего питомца. Если вы не астматик, и не суеверные, декабрист станет идеальным украшением вашей комнаты. С декабристом связано много примет Если весной наблюдается сильный прирост листьев у декабриста, значит, в семье кто-то болеет. Также при болезни близких нужно было тщательнее ухаживать за рождественником – считалось, что так можно помочь выздоровлению. По растению можно определить атмосферу в семье: если оно ярко-зеленого цвета, крепкая, пышная, то в доме царит гармония. Слабый, вялый цветок говорит о том, что в семье скандалы, много негатива и недовольства. Причиной увядания цветка может быть и то, что в дом вхож человек, который завидует вашей семье и желает зла. Присмотритесь, после чьих визитов цветку "становится плохо". Если цветок погиб при правильном уходе, это одна из самых страшных примет, предвещающая смерть одного из домочадцев.

Фото: Декабрист (instagram.com) По времени цветения декабриста можно предсказывать будущее Растение зацвело в свое время, то есть в декабре, значит в семье – гармония, благополучие, и так будет в дальнейшем. На Новый год или в январе – в следующем году домочадцев ждет удача, везение, прибыль. Зацвел в октябре – до получения прибыли или наследства. В ноябре – жильцов дома ждет приятное и выгодное знакомство. Также раннее цветение может предусматривать свадьбу, если в доме есть кто-то на издании или пополнение в семье. Позднее цветение тоже имеет значение: в феврале-марте – наступят пасмурные времена, встречи с неприятными людьми, заботы, в апреле – вероятные финансовые трудности, в мае – предстоит решение проблем, вероятные ссоры, болезни, финансовые трудности. в июне – впереди ряд трудностей. Раньше мы писали, почему в доме нельзя держать денежное дерево, и кому растение опасно. Также сообщалось, что нельзя делать на перекрестках, чтобы не навлечь беду на себя и на свою семью.