Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами " 7 ноября 2021 вступил в силу. Документ был опубликован в издании Голос Украины 7 ноября 2019 года. Подчеркнем, закон вступил в силу через два года со дня опубликования. Законом вводится система классификации радиоактивных отходов, что будет способствовать улучшению обращения с радиоактивными отходами в Украине. Классификация соответствует принятым международным стандартам безопасности и основывается на долгосрочной безопасности окончательного захоронения радиоактивных отходов. Согласно документу, радиоактивные отходы делятся на следующие классы: очень низкоактивны; низкоактивные; среднеактивные; высокоактивные. Отнесение радиоактивных отходов к соответствующему классу определяется в соответствии с нормами и правилами ядерной и радиационной безопасности. Закон предусматривает, что хранение и захоронение радиоактивных отходов разрешается исключительно в специально предназначенных для этого хранилищах соответствующего типа, а именно: поверхностном хранилище, приповерхностном хранилище, хранилище для захоронения радиоактивных отходов на средних глубинах, геологическом хранилище. Тип хранилища для хранения радиоактивных отходов определяется в соответствии с классом радиоактивных отходов. "Экономический эффект от внедрения усовершенствованной классификации будет существенным: в 10 раз дешевле будет похоронить все РАО в Украине, при этом уровень безопасности человека и окружающей среды не снизится и будет соответствовать международно признанным нормам", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Как писало РБК-Украина ранее, 7 ноября 2019 года документ был опубликован в "Голосе Украины". До этого 5 ноября законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский. В частности, 17 октября два года назад Рада приняла данный проект закона во втором чтении, за него проголосовали 288 депутатов ВР. Напомним, 17 апреля 2018 года парламент 8 созыва поддержал за основу в первом чтении законопроект №6089 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами". После нескольких неудачных попыток за законопроект проголосовали 229 парламентариев.