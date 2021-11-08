В Интернете циркулирует большое количество ложной информации о коронавирусе и вакцинациях, цель которых – дезориентировать людей и запутать их. Поэтому для получения достоверной информации необходимо обращаться на те сайты, где публикуется научно обоснованная информация. Об этом в интервью рассказал иммунолог CDC, доктор Умид Шарапов. Шарапов отметил, что на сайте Министерства здравоохранения Украины есть вся необходимая информация о коронавирусе и вакцинации. "Плюс там есть частые вопросы, там есть информация, где можно вакцинироваться, в каких точках, в пунктах прививок, амбулаториях или поликлиниках, там есть номера телефонов. То есть нужно поднять трубку, позвонить своему семейному врачу, или просто сходить в пункт массовой вакцинации и там вакцинироваться, это должен быть очень простой выбор", – добавил он. Иммунолог сообщил, что если человек хочет получить дополнительную информацию о COVID и вакцинации, также следует посетить сайт ЮНИСЕФ, а также сайты Всемирной организации здравоохранения и CDC. "Там предоставлена вся информация и научные доказательства того, что вакцина эффективна, и того, что она безопасна. И вот когда человек прочтет такую информацию, он сможет найти ответ на свои вопросы и вакцинироваться", — добавил Шарапов. Напомним, иммунолог Шарапов также рассказал, какой иммунитет сильнее – после выздоровления или после вакцинации.