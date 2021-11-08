Курс биткойнов сегодня, 8 ноября, превысил отметку в 66 тысяч долларов — впервые с 20 октября. В то же время криптовалюта Ethereum (эфир) поднялась до нового исторического максимума. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По данным агентства, на торгах 8 ноября курс биткойна подскочил более чем на 4% до 66 170 долларов. Таким образом, криптовалюта приблизилась к уровню 67 тысяч долларов, достигнутому 20 октября. В то же время криптовалюта эфир достигла нового исторического максимума – 4768 долларов. С начала октября она выросла примерно на 59%. Среди причин роста курса криптовалют аналитики отмечают опасения инвесторов по ускорению инфляции и запуску в США фьючерсного биржевого фонда биткойнов. Как рассказал аналитик брокера IG Markets Кайл Родд, снижение доходности государственных облигаций США повышает привлекательность таких активов как золото и криптовалюта. Напомним, в конце октября криптовалюта Shiba Inu за неделю подорожала вдвое.