Вечером 7 ноября пророссийские боевики вторично в сутки обстреляли поселок Болотене в Луганской области. Огонь велся из минометов калибра 120 мм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС). Отмечается, что повторные обстрелы поселка Болотене 7 ноября велись с 16:15 до 17:25. Боевики применили минометы калибра 120 мм. В результате обстрела разрушен жилой дом, хозяйственное здание в частном дворе и повреждена линия электропередач. "Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет", – уточнили в ООС. Отметим, 8 ноября боевики обстреляли поселок Светличное в Луганской области — повреждены здания и техника водоканала. Напомним, за минувшие сутки, 7 ноября, боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня.