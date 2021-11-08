В Луганской области боевики повредили в ходе обстрела газопровод высокого давления вблизи села Нижнее.

Об этом пишет АО «Луганскгаз».

В результате обстрела оккупанты повредили распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров.

«Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара», – говорится в сообщении.

Без газоснабжения осталось 773 абонента в населенных пунктах Нижнее и Крымское.

Международная неправительственная организация Conflict Armament Research опубликовала отчет — трехлетнее исследование поставок вооружения в Донецкую и Луганскую области. Документ служит доказательством того, что незаконные вооруженные формирования используют вооружение и военную технику российского происхождения.

Полковник ВСУ, командир одного из подразделений воинской части в Николаевской области сотрудничал с российскими военными — передавал им данные государственной тайны.