Украинцы часто жалуются, что газ горит желтым или красным пламенем, считая это признаком плохого качества топлива.

На самом деле, говорят в Нафтогазе, есть три причины для изменения цвета пламени:

грязная газовая плита (не прочищенное сопло горелки);

в помещении недостаточно кислорода;

недостаточное давление в системе.

«Есть легенда, что газ разбавляют воздухом – это неправда. Газ в трубе + воздух = взрыв. К тому же химический состав газа контролируется на всех этапах: от добычи до транспортировки потребителям.

Если вы заметили проблемы с газовой плитой, позвоните по номеру 104, вызовите мастера, который сможет отрегулировать и почистить газовое оборудование»,- отмечают в Нафтогазе.

В Луганской области боевики повредили в ходе обстрела газопровод высокого давления вблизи села Нижнее.

В Украине облгазы подали заявки на повышения своих тарифов в несколько раз. Это не означает, что украинцам придется платить за доставку голубого топлива значительно больше. Согласно процедуре, расчеты, которые объясняют рост цен, должны проверить к Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг.