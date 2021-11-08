Так называемый коктейль антител производства американской компании Regeneron Pharmaceuticals дает от 2 до 8 месяцев иммунитета от COVID-19. Одна доза снижает риск заражения на 81,6%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Как показали данные на поздней стадии испытаний, терапия антителами REGEN-COV может обеспечить длительный иммунитет. В компании отмечают, что такая защита особенно важна для людей с ослабленным иммунитетом и людей, у которых нет положительной реакции на вакцины. По данным Regeneron, в течение 8-месячного периода не было зафиксировано госпитализация пациентов с COVID-19 в группе REGEN-COV. В то же время в группе плацебо зарегистрировано 6 подобных инцидентов. Отметим, что в июле регулятор США разрешил применять REGEN-COV для профилактики людей, контактирующих с COVID-больными. Напомним, летом обширное британское исследование показало, что "коктейль с антителами" компаний Regeneron и Roche значительно снизил смертность среди госпитализированных пациентов с COVID.