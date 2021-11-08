Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сложит полномочия главы партии «Слуга народа». Нового главу изберут на ноябрьском съезде.

Об этом сообщает в Telegram спикер партии Юлия Палийчук.

«Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии «Слуга Народа». Это связано с его желанием глубже сосредоточиться на реформе работы парламента в должности первого вице-спикера».

По ее словам, в ноябре состоится съезд партии, на котором пройдет ротация руководства.



3 ноября Верховная Рада отправила в отставку пятерых министров : министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко, вице-премьер и министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, вице-премьер-министр и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский, министр обороны Андрей Таран.Напомним, вице-премьер-министром — министром экономики Украины стала Юлия Свириденко. Министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины стала народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук. Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины стал Павел Рябикин.