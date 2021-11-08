В Закарпатье полицейские разоблачили схему продажи поддельных экспресс-тестов на COVID-19, которую проводили работники вокзала.

Подробности сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Поддельные документы продавали путешественникам сотрудники вокзала в Мукачево.

«Речь идет о фактах незаконной продажи поддельных экспресс-тестов с отрицательным результатом на COVID-19 на территории Мукачевского автовокзала. Клиентами были пассажиры межобластного и международного сообщения. Торговали поддельными справками работники этого же вокзала. Известно, что покупатели не проходили медобследование, получали фальсифицированный документ, и таким образом подвергали окружающих опасность заражения», — говорится в сообщении полиции.

Фальшивый тест стоил 350 гривен.

Правоохранители задержали нарушителей «на горячем», сейчас разыскиваются и владельцы справок, ведь это также уголовно наказуемо.

Как сообщалось ранее, 8 ноября вступил в силу приказ об обязательной вакцинации работников центральных органов исполнительной власти, местных госадминистраций (территориальных органов), а также учебных заведений.

Как сообщалось ранее, ученые Оксфордского университета обнаружили ген, наличие которого у человека удваивает риск развития дыхательной недостаточности при COVID-19. Другими словам, этот ген увеличивает риск смерти.

Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение индийской вакцины от COVID-19 — Covaxin. Препарат разработала фармацевтическая компания Bharat Biotech. Вакцину разрешили применять для вакцинации лиц старше 18 лет.