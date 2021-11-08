Франция и Германия предлагали провести нормандскую встречу на уровне министров 11 ноября, но Российская Федерация отказывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По его словам, еще 29 октября Москва направила в Киев, Берлин и Париж свое видение того, как мог бы выглядеть проект итогового документа нормандской встречи, но до сих пор не получила реакцию. А в конце прошлого месяца министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил конкретную дату встречи — 11 ноября.

«Я ему сказал, что мы хотели бы получить реакцию наших коллег на предложения. Тем не менее на днях мы вновь получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначена как чуть ли не безальтернативная дата. Мы направили дополнительные аргументы, чтобы заняться не планированием мероприятий для галочки, и перечислили шаги Киева для торпедирования минских договоренностей», — подчеркнул Лавров.

Накануне Лавров заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба передергивает факты, говоря о якобы имевшем место обещании президента РФ Владимира Путина созвать встречу министров иностранных дел «нормандской четверки» в ходе разговора с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном.

А пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отмечал, что дальнейшая работа нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России – под вопросом. Встречи в формате не проводились уже год.