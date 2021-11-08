Стратегия Кремля не предполагает существования государства Украина, поэтому с президентом России Владимиром Путиным не о чем говорить. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление пятого президента Украины Петра Порошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". "С Путиным не о чем говорить. В статьях Путина и Медведева выписана его стратегия. И эта стратегия не предполагает существование государства Украина. Точка! А вы хотите повторить ошибку Приднестровья, Осетии, Абхазии и других, и идти с ним о чем-то договариваться . Результат будет такой же, как мы видим в этих государствах", — подчеркнул Порошенко. Он в очередной раз напомнил, что Россия систематически не выполняет Минские соглашения, и поэтому на нее были наложены международные санкции. "Весь мир применил санкции против Российской Федерации за невыполнение Минских соглашений. Это решение утверждено Советом безопасности ООН. В чем заключается невыполнение Минских соглашений? Россия не обеспечила всестороннее прекращение огня. Россия не обеспечила вывод иностранных войск. Россия не обеспечила вывод тяжелой техники и артиллерии. Россия не обеспечила освобождение наших заложников. Россия не обеспечила компонент безопасности", — подчеркнул Порошенко. По словам Порошенко, на Берлинском саммите, если посмотреть протоколы, посмотреть утвержденную дорожную карту: все стороны – Россия уже даже тогда поставила подпись, что она соглашается, – к выборам применяются миротворцы с мандатом Совбеза ООН. "Они в день выборов должны быть замещены украинскими пограничниками. Под Минскими соглашениями поставил подпись Путин", – отметил пятый президент. Он прибавил. что сейчас Путин ничего не подписывает, потому что он не заинтересован ни в мире, ни в существовании государства Украины. "И поэтому нам нужно быть объединенными, нам нужно быть сильными, нам нужно противостоять энергетической, военной, безопасной, ковидной, медицинской и политической агрессии, с фейковыми новостями, которые некоторые здесь распространяют. Мы должны удержать и спасти Украину. Я очень надеюсь на это. У нас все получится", — резюмирует Порошенко. Как сообщалось, лидер "Европейской солидарности" пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт. Петр Порошенко поздравил Маргарету Седерфельт с избранием на высокий пост главы ПА ОБСЕ и пожелал успехов в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионе ответственности Организации.