Заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников во время закрытой телефонной конференции с инвесторами заявил, что строительство "Северного потока-2" завершено. Также, по его словам, газопровод готов к запуску. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. "Газопровод "Северный поток-2" завершен и готов к запуску", — сказал Фиников. Отметим, что российский газовый монополист "Газпром" объявил о завершении строительства Северного потока-2 еще 10 сентября 2021 года. Кстати, строительство газопровода длилось на полтора года дольше, чем это было запланировано. "Северный поток-2" — это газопровод между Россией и Германией, пролегающий в Балтийском море. Украина против запуска "Северного потока-2", потому что это поставит под угрозу транзитные поставки российского газа в Европу через украинскую территорию. Газопровод "Северный поток-2" состоит из двух нитей труб, их протяженность составляет около 1 200 км. Общая мощность нитей – 55 млрд кубических метров газа в год. Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия создает энергетический кризис в ЕС, чтобы оправдать запуск "Северного потока-2". А процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" продолжается.