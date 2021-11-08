Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине сохраняется тенденция к увеличению количества заболевших COVID-19. Однако ситуация с госпитализацией стабилизируется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. В Украине две недели подряд общее количество новых больных сохраняется на уровне 152 тысяч человек. Поэтому о спаде заболеваемости в стране пока речь не идет. Однако, по словам главы правительства, можно говорить о некоторой стабилизации по показателю госпитализаций. В частности, на прошлой неделе зарегистрировали 34,5 тысяч пациентов, которых госпитализировали, а на этой неделе — 34,3 тысяч. "В настоящее время 17 областей Украины находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. В Херсонской области динамика несколько улучшается, что может позволить региону одним из первых выйти из красной зоны", — рассказал Шмигаль. Он также отметил, что в то же время в Киеве растет количество инфицированных COVID-19. Напомним, в Минздраве рассказали, как отличить COVID-19 и туберкулез.