Ситуация на границе Польши и Беларуси ухудшается. Прямо сейчас в европейскую страну пытаются прорваться толпы нелегальных мигрантов численностью до тысячи человек. Напомним, ситуация в регионе обострилась после того, как Александр Лукашенко, в ответ на санкции ЕС, заявил, что республика не будет больше сдерживать поток нелегалов.

Сегодня утром в сети появились видео, на кадрах можно увидеть, как огромная толпа нелегалов движется к польским пограничникам. Сейчас эти люди уже у границы с Польшей. Есть информация о том, что мигранты пытаются прорваться и пограничникам приходится отражать атаку. Слышны выстрелы.



Как пишет DW, Польша выразила глубокую обеспокоенность.«Очень тревожная информация с границы. Большая группа мигрантов собралась в Беларуси, недалеко от границы с Польшей. Они только что направились к границе с Республикой Польша. Они попытаются массово въехать в Польшу», — написал представитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарын в своем микроблоге в Twitter.Со своей стороны, замглавы МИД Польши Петр Вавжик в интервью Polskie Radio предупредил, что ситуация на белорусско-польской границе из-за наплыва мигрантов может обостриться и привести к жертвам:«Мы реагируем согласно развитию ситуации. Я убежден, что белорусские власти добиваются конфликта, что приведет к жертвам как минимум на одной из сторон. Нет понимания того, что происходит по ту сторону границы».Замминистра назвал происходящее провокацией, целью которой является «насильственное пересечение границы». Polskie Radio со ссылкой на Вавжика сообщает, что мигрантов специально доставили в приграничный район.В свою очередь пограничный комитет Беларуси обвинил власти Польши в создании кризисной ситуации и вытеснении мигрантов к белорусской границе.