В настоящее время неизвестно, от чего зависит тяжесть протекания заболевания COVID-19. Иногда даже выздоровление от болезни раньше не может оградить от тяжелого течения последующего инфицирования. Об этом в интервью РБК-Украина сказал иммунолог Центра по контролю заболеваний (CDC) США Умид Шарапов. "Мы знаем о случаях, когда человек заболел повторно. Я даже знаю случай, когда три раза болели, и каждый следующий раз может быть труднее первого . Очень сложно предположить, как COVID будет протекать у человека, в легкой форме или среднетяжелой форме — это , если можно сказать не научным языком, лотерея ”, – объяснил иммунолог. Кроме того, как отметил Шарапов, после легкого или среднетяжелого течения болезни у пациентов часто сохраняются неприятные последствия от COVID-19. Напомним, иммунолог CDC рассказал о негативных последствиях, которые могут сохраняться после выздоровления от COVID-19. Кроме того, Шарапов рассказал, когда переболевшим коронавирусом можно вакцинироваться от COVID-19.