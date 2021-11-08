Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили покинул тюрьму. Вероятно, его транспортировали в Горийский военный госпиталь из-за ухудшения самочувствия в результате длительного голодания. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online" По словам матери грузинского экспрезидента Гиули Аласания, Саакашвили вывезли из тюрьмы в неизвестном направлении. Отмечается, что незадолго до этого над тюрьмой, где содержали Саакашвили, пролетел вертолет. Также оттуда выехали два бронированных автомобиля. Родственников бывшего президента страны и адвокатов – в учреждение не пускают. Напомним, что РБК-Украина сообщало, что согласно информации консилиума врачей, самочувствие Саакашвили может стремительно ухудшиться каждую минуту из-за длительной голодовки.