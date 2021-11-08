В Карпатах, катаясь на квадроцикле, разбился известный предприниматель из Ивано-Франковска Анатолий Рыбак. Транспортное средство перевернулось и придавило мужчину, травмы оказались несовместимы с жизнью.

По информации ГСЧС в Закарпатской области, трагедия произошла в селе Ялынковатое.

По данным спасателей, информация о том, что в лесной местности разбился мужчина, им поступила около 15:55 в субботу. Через восемь часов тело доставили в село Нижний Студеный и передали правоохранительным органам.

Как передает «24 канал», в село он доехал по лесу на квадроцикле, во время движения транспорт перевернулось и придавило его.

В СМИ сообщают, что Анатолий Рыбак является основателем крупнейшей сети мясных магазинов на Прикарпатье.

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