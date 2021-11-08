В Киеве уберут с дорог 76 маршруток, с ними разрывают договор.

Об этом сообщает в Telegram сообщает заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов.

По его словам, разрывают договор по 11 маршрутам, которые получили необоснованное преимущество на дорогах:

№ 224, 234, 539, 559 — «Союз-Авто»

№ 231 — «Базальт»

№ 421, 581, 155, 516 — «Кийтранс-2005»

№ 517, 402 — «Универсал-Транс»

«Город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам — ни с коммунальным, ни с частными перевозчиками. Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у «Киевпасстранса»», — отметил Усов.

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