Николай Журавлев, музыкальный продюсер и композитор, был жестоко избит в Киеве в своем подъезде. Человек сотрудничает со многими звездами, такими как Ольга Бузова, Клава Кока, группа КУРГАН feat Agregat и KAZKA. Об инциденте мужчина рассказал в Instagram. В результате избиения у Николая перелом черепа, носа и проблемы с одним глазом, на который он плохо видит. "Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме", – рассказал Журавлев.

В Киеве избили Николая Журавлева (фото: instagram.com/juniko_music) По его словам, после инцидента он 12 часов ездил по городу, чтобы пройти разные обследования, включая компьютерную томографию.

В Киеве избили Николая Журавлева (фото: instagram.com/juniko_music) "Пару часов назад прошла операция по удалению поврежденных костей черепа. Через месяц необходима операция по внедрению в голову пластины", — добавил он и попросил деньги на операцию. Перевести деньги потерпевшему композитору можно на карту 5375411404848058 (Диана Бульба). Отметим, что Журавлев работал над последним хитом популярной украинской группы KAZKA "Мята". Для этой песни он написал музыку и сделал аранжировку. Напомним, в Харькове мужчина избил зоозащитника, который хотел спасти собаку. Мужчина привязал животное в кустах. Нападающий резко набросился на активиста, когда тот хотел уволить собаку. Ранее под Одессой жестоко избили депутата из Херсонской области. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.