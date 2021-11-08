В Полтавской области спасать женщину с COVID-19 медикам пришлось при помощи полиции. Несмотря на критическое состояние пациентки, ее муж был против госпитализации, правоохранителю пришлось ломать замок на входной двери.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Инцидент произошел в селе Слободка Миргородского района. В полицию обратился родственник 53-летней женщины. Он сообщил, что бывший муж не пускает в дом работников «скорой», нарушая ее право на получение квалифицированной помощи в медицинском учреждении.

На место происшествия приехал полицейский офицер территориального общества. Он выяснил, что мужчины вовсе нет дома, само помещение при этом закрыто. Чтобы предоставить медикам возможность попасть внутрь и осмотреть женщину, коп сорвал навесной замок.

В одной из комнат находилась истощенная женщина. Она была в сознании, но уже в критическом состоянии. Женщину с острой пневмонией и подозрением на COVID-19 госпитализировали в инфекционное отделение больницы интенсивной терапии.

В ближайшее время будет дана оценка действиям 66-летнего мужчины, который бросил бывшую жену в опасном состоянии.

https://www.youtube.com/watch?v=ybQpPhGtQSM&t=62s