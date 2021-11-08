В Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от COVID-19.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в ходе брифинга.

По его словам, новую партию закупили за средства государственного бюджета. Общее количество вакцин в поставленной партии — 1 млн 400 тысяч доз.

«Также на выходных доставлена очередная партия вакцины Pfizer», — сообщил Ляшко.

На днях фонд ЮНИСЕФ доставил в Украину почти 3 миллиона доз вакцины от COVID-19 производства компании Moderna. Эта партия пришла бесплатно в рамках глобальной инициативы COVAX.

В Закарпатье полицейские разоблачили схему продажи поддельных экспресс-тестов на COVID-19, которую проводили работники вокзала.

Как сообщалось ранее, 8 ноября вступил в силу приказ об обязательной вакцинации работников центральных органов исполнительной власти, местных госадминистраций (территориальных органов), а также учебных заведений.