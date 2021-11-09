Уже совсем скоро на канале "Украина" стартует новый сезон популярного тележурнала увлекательных историй "Охотники за чудесами". Когда смотреть и чем будут удивлять зрителей ХАС (Назар Хассан) и Ко – читайте в нашем материале дальше. О чем будет второй сезон проекта 2 сезон "Охотников за чудесами" стартует 15 ноября в 9:00. В нем раскроются подробности реальных историй из жизни людей, которые не оставят равнодушными. Герои невероятных сюжетов поделятся фактами, разрушающими стереотипы о мире и законах природы. Украинцам расскажут о невероятных методах лечения болезней, и о том – можно ли остановить старость беременностью. Ответят на вопрос: существует ли технология, которая сможет вернуть нас к жизни во второй раз и можно ли жить семьи под одной крышей с хищником? Ведущий программы Назар Хасан вместе с ее героями продемонстрирует свое бесстрашие перед силами природы.

Ведущий проекта "Охотники за чудесами" ХАС (фото: пресс-служба канала "Украина") В частности, ХАС поднимется в небо вместе с пилотом-экстремалом, приглашенным на главную роль в один из Голливудских фильмов. Ведущий выполнит "мертвую петлю", прыгнет с парашютом и попробует на ощупь облака. "Этот сезон будет кардинально отличаться от предыдущего своим масштабом. Раскроем неизвестные украинцам геолокации, покажем обычных людей, которые сами творят чудо в своей жизни. А еще будут истории, которые вызвали даже у меня слезы, а это, поверьте, очень сложно сделать", — комментирует новый сезон ведущий. Во время съемок ХАС не только сел за штурвал самолета, но и посетил украинскую "Венецию" Вилково, черниговские курганы и другие невероятные уголки нашей страны. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ХАС (@khassan_nazar)

Кадры из нового сезона шоу "Охотники за чудесами" "Охотники за чудесами" расскажут о чудесах на грани жизни и смерти, мистических, технологических открытиях и удивительных традициях разных народов мира. Фактами, в которые сложно поверить, с ним поделятся известные блоггеры, путешественники, местные жители разных городов и очевидцы разных событий. Ранее мы писали, что шоу "Маска" погрузит зрителей в загадочную атмосферу праздника.