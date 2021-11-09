Государственное бюро расследований сообщило об изменении подозрения и о новом подозрении 9 бывшим чиновникам. Они причастны к организации незаконного препятствования акциям протеста во время Майдана. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Об изменении подозрения сообщено: бывшему министру обороны Украины; командующему внутренними войсками МВД Украины; председателю Службы безопасности Украины; заместителю председателя Службы безопасности Украины.

Согласно данным следствия, с целью пресечения массовых акций протеста, обвиняемые организовали применение правоохранителями и военнослужащими специальных средств, военной техники и оружия.

"Это привело к массовым жертвам среди митингующих в центральной части г. Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинению смерти 67 человек. Всего от таких действий бывшего президента, экскеровников правоохранительных органов и эксминистра обороны пострадали 887 гражданских лиц 132 работника правоохранительных органов", — добавляет пресс-служба.

О новом подозрении сообщено: бывшему министру внутренних дел; руководителю ГУМВД Украины в Киеве; заместителю руководителя ГУМВД Украины в Киеве; командиру столичного ГМОП "Беркут"; экспрезиденту Украины.

Их подозревают в организации террористического акта в отношении демонстрантов 18 февраля 2014, вышедших в поддержку голосования народными депутатами за возвращение в Конституцию 2004 года.

"В результате теракта была причинена смерть 4 лицам и совершены покушения на умышленные убийства 10 человек", — отмечает пресс-служба.