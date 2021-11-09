В Украине создали чат-бот DrugHunters, с помощью которого патрульная полиция сможет разоблачать сбыт наркотиков. Теперь каждый гражданин сможет анонимно послать информацию о наркосбыте в Telegram. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Facebook. Чат-бот поможет полиции отслеживать наркоторговцев и узнавать об обнаружении наркотических веществ. Любой человек в Украине, где работает патрульная полиция, сможет передать информацию о месте закладки. Для этого нужно будет открыть чат в телефоне и начать диалог, указав детали: населенный пункт; адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника; описание места, где, по мнению заявителя, может быть закладка. Для того, чтобы правоохранители быстрее нашли наркотики, предлагают отправить геолокацию и добавить фото или видео. Отмечают, что после получения анонимного сообщения, патруль оперативно прибудет в указанное место и проверит информацию. Напомним, украинские правоохранители обнаружили в аэропорту "Борисполь" гражданина Латвии, перевозившего наркотики.